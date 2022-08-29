مسلح يقتل 3 أشخاص في 4 حوادث إطلاق نار منفصلة بـ«ديترويت» الأمريكية

شهدت مدينة «ديترويت» الأمريكية، صباح أمس الأحد بالتوقيت المحلي، 4 حوادث إطلاق نار منفصلة قام بها مسلح بإطلاق النار بشكل عشوائي على المارة خلال ساعتين ونصف، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة رابع.

و«ديترويت»، أكبر مدن ولاية «ميشيجان» الواقعة شمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية.

شرطة ديترويت تطالب السكان بتوخي الحذر

وقالت الشرطة الأمريكية، إن المسلح أطلق النار على شخص كان يسير مع كلب وآخر ينتظر حافلة، كما اكتشفت امرأة في الأربعينيات من عمرها أصيبت بالرصاص عدة مرات، فيما حذر رئيس شرطة المدينة، جيمس وايت، السكان وطالبهم بتوخي الحذر، مضيفا أن الشرطة تتبعت جميع عمليات إطلاق النار الـ4، ووجدت أنها تعود إلى سلاح ناري واحد وتعتقد أن هناك مطلق نار واحد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، ذكر رجل مسن، أنه رأى رجلا يحدق في المركبات، وقالت الشرطة إنه عندما طلب الرجل المسن من الشخص الابتعاد عن السيارات، أطلق المسلح النار على الرجل المسن الذي أصيب برصاصة.

وأضاف وايت، أن الشرطة تريد إبعاد مطلق النار عن الشارع، مشيرا إلى أن المحققين لا يعتقدون أن هناك أي صلة بين الضحايا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الشرطة تبحث عن المشتبه به بمساعدة «إف بي آي»

وبحثت الشرطة عن المشتبه به بعد ظهر أمس الأحد، بمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» ووزارة الأمن الداخلي ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.

وأشار رئيس شرطة مدينة «ديترويت» الأمريكية، إلى أنه بينما كان الضباط يحققون في إطلاق النار، أوضح أحد الشهود بأن رجلا «28 عاما» أصيب عدة مرات في مكان قريب.

وفي وقت لاحق، ألقت «شرطة ديترويت» القبض على المشتبه به في منطقة شارع بيمبروك وشارع مونيكا.

بدورها، أنصفت محكمة أمريكية، في «أتلانتا» بولاية «جورجيا» الواقعة جنوبي شرقي البلاد، رجلا متسولا أصيب بالشلل، بعد اعتداء الشرطة عليه، ومنحته تعويضا ضخما بقيمة 100 مليون دولار.

ومنحت هيئة محلفين فيدرالية في أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية 100 مليون دولار لمتسول سقط وكسر عنقه بعد أن صعقه ضابط شرطة بمسدس صاعق خلال مطاردة على الأقدام،

ويعود الحادث إلى 2018، عندما وجد شرطي يدعى «جون جرابز»، رجلا يدعى جيري بلاسينجيم «69 عاما» يقوم بالتسول، فقام بملاحقته وصعقه بالكهرباء في ظهره، مما تسبب له بالشلل.