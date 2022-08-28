نتيجة تقليل الاغتراب 2022.. التعليم العالي تعلن موعدها خلال ساعات

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، إنّ موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية سيتم تحديده، خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن النتيجة لتقليل الاغتراب، خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل.

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2022

وأضاف عطا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ عملية التحويلات تتم وفقًا للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أنّ معامل التنسيق الإلكتروني بمختلف الجامعات الحكومية تواصل استقبال طلاب الثانوية العامة 2022 الراغبين في تسجيل رغبات مرحلة تقليل الاغتراب.

وأكد أنّ عددًا من القواعد والضوابط يتم اتباعها من قبل مكتب التنسيق بعد غلق المرحلة و قبل موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2022، تتمثل في أن التحويلات تتم في حدود النسبة المقررة 10%، وأنّ التحويل يكون من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق ولا توجد تحويلات ورقية.

تنسيق الجامعات 2022

وتابع رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، بأنّ التحويل للكليات المناظرة يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع وبالنسبة للغير مناظرة يتم استيفاء الحد الأدنى للكلية التي يرغب الطالب في التحويل إليها، مؤكدًا الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، خلال فترة التحويل.