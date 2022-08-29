أوكرانيا تعلن مقتل 41 من القوات الروسية جنوبي البلاد

أعلنت أوكرانيا، مقتل 41 من القوات الروسية، وتدمير طائرتين بدون طيار ودبابة من طراز «تي 72» جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأشارت قيادة العمليات الأوكرانية الجنوبية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى تدمير الجيش الأوكراني قاذفة صواريخ متعددة الدفع من عيار 220 ملم، «أراجان»، وراجمة صواريخ أم 270 ونظام صواريخ «بانتسير- إس1».

8 غارات للطيران الأوكراني

وأضافت قيادة العمليات الجنوبية، أن الطيران الأوكراني، شن 8 غارات بالقرب من: «نوفوفوزنسينسكي - بلاوداتيفكا - نوفوبتروفكا - ليوبوميريفكا - إيفانيفكا - وفافيلوف».

ومساء أمس الأحد، دخلت 5 طائرات روسية على الأقل بينها قاذفات من طراز «تي يو 22 إم»، المجال الجوي لجمهورية بيلاروسيا، وشنت ما لا يقل عن 5 ضربات صاروخية على أراضي أوكرانيا.

كارثة محتملة في محطة «زابوروجيا» الذرية نتيجة قصف أوكرانيا

من جانبه، أعلن يفجيني باليتسكي، رئيس إدارة منطقة «زابوروجيا» الواقعة جنوبي شرقي أوكرانيا، في حديثه لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، أن كارثة محتملة في محطة «زابوروجيا» الذرية نتيجة قصف أوكرانيا قد تكون مماثلة من حيث عواقبها لكارثتي «تشيرنوبل» و«فوكوشيما».

بدوره، قال مصدر دبلوماسي عسكري، للصحفيين، إن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، تقوم بتجنيد طيارين أفغان من الذين فروا إلى الولايات المتحدة في عام 2021، للخدمة في أوكرانيا، مضيفا أن هؤلاء الطيارين باشروا تدريباتهم في «كاليفورنيا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.