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تفاصيل وأسعار حفل عبدالباسط حمودة بساقية الصاوي.. تبدأ من 250 جنيها

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أحمد عبد الرحمن
10:19 ص | الإثنين 29 أغسطس 2022
عبدالباسط حمودة

عبدالباسط حمودة

يستعد المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، لإحياء حفل غنائي بساقية الصاوي، في قاعة النهر، وذلك يوم الجمعة الموافق 16 سبتمير في تمام الساعة 8 مساءً.

أسعار تذاكر حفل عبدالباسط حمودة

وطرحت الشركة المنظمة أسعار التذاكر، التي جاءت الفئة الأولى بـ250 جنيهًا، والفئة الثانية بـ300 جنيه، والفئة الثالثة بـ350 جنيهًا، والفئة الرابعة بـ400، والفئة الخامسة بـ450 جنيهًا.

وتعد هذه الحفلة هي ثاني حفلات عبدالباسط حمودة على مسرح ساقية الصاوي، إذ أحيا لأول مرة، يوم 10 مارس الماضي بقاعة النهر في ساقية الصاوي، ولقت حضور كبير من الجمهور، وتفاعل مع النجم الشعبي.

عبدالباسط حمودة يروّج لحفلته في ساقية الصاوي

وكان عبدالباسط حمودة روّج لحفلته بساقية الصاوي، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ نشر صورة الحفل وعلق عليها: «في انتظار كل جمهوري اللي بتشرف بيهم في حفلة ساقية الصاوي ‏‏الجمعة، 16 سبتمبر 2022 ‏الساعة ‏‏8 مساءا إن شاء الله نقضي يوم جميل».

عبدالباسط حمودة يشارك في أغنية «حلوين» مع عمر كمال

وحقق نجاح المطرب الشعبي مؤخرًا، من خلال مشاركته في أغنية «حلوين»، مع مؤدي المهرجانات عمر كمال، إذ حققت عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، نحو 3 ملايين و400 ألف مشاهدة، إذ تعتبر هذه الأغنية التعاون الثاني بينهما بعد نجاح أغينة «ضيعنا».

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بقلم أحمد عبد الرحمن