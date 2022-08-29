تعمير القاهرة الكبرى: جاري العمل بالمدخل الرئيسي لمشروع «حدائق الفسطاط»

كشف المهندس إبراهيم أبو عريضة، مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري لشؤون التنفيذ، أنه جاري العمل بالمدخل الرئيسي لمشروع «حدائق الفسطاط»، خلال هذه الأيام، حيث يتمثل المدخل الرئيسي للمشروع في المنطقة الثقافية، وذلك من ناحية صلاح سالم، وبوابة متحف الحضارات.

ستطل مباشرة على بحيرة عين الصيرة «عين الحياة»

وأشار مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري، في حديثه لـ «الوطن»، إلى أن المنطقة الثقافية، واحدة من المناطق التي يشملها مشروع حدائق الفسطاط، حيث يضم المشروع إلى جانب المنطقة الثقافية، المنطقة الترفيهية، المنطقة التراثية، المنطقة النباتية، منطقة المغامرات، وغيرها من المناطق.

وأوضح «أبو عريضة»، أن المنطقة الثقافية، ستكون المنطقة التي ستطل مباشرة على بحيرة عين الصيرة «عين الحياة»، ومتحف الحضارات، كما ستطل هذه المنطقة على القلعة ومسجد محمد على، ومنطقة المقطم.

كما أشار مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري، إلى أن مشروع حدائق الفسطاط، يعد من أهم المشروعات التي يجري تنفيذها خلال الفترة الحالية، بمحافظة القاهرة، حيث سيكون بمثابة واجهة سياحية تخدم المنطقة بأكملها، بجانب كونها مزارا سياحيا، بمواصفات عالمية.

الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع حدائق الفسطاط

وأنوه «أبو عريضة»، بأن مشروع حدائق الفسطاط قائم على التوازن بين المساحات الخضراء وطبيعة المنطقة، والذي يعد جزء من خطة تطوير القاهرة التاريخية والإسلامية.

وأضاف مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري، أن مشروع تطوير حدائق الفسطاط، سيغير واجهة القاهرة التاريخية، حيث يشمل المشروع أكثر من مرحلة، من شأنها أن تجعل المنطقة مختلفة بنسبة 180 درجة.

وأكد «أبو عريضة»، الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع حدائق الفسطاط، والتي شملت تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، وتضم مساحة كبيرة للمصليين ولأداء الشعائر الدينية، كما تضم الساحة مبنى بديل، مبنى للميضة، وخارج الساحة توجد بوابة كبيرة، حيث تم تصميمها على الطراز الإسلامي المعماري.