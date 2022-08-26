«العمال»: حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية تؤكد اهتمام الدولة بمواطنيها

أشاد خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو مجلس الشيوخ بإعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي، أمس الخميس بالعلمين، بدء التطبيق الفعلي للحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر المقبل، مؤكدا أن الإعلان عن موعد التنفيذ يؤكد جدية الدولة المصرية نحو توفير حياة كريمة لمواطنيها في إطار الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تداعيات الأزمة العالمية الكبرى

وقال «عيش»، في بيان صحفي، اليوم، إن عمال مصر يثمنون إعلان الوزراء في اجتماع الحكومة، بدء التطبيق الفعلي لحزمة الحماية الاجتماعية، في إطار الحزمة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، كحزمة استثنائية اضافية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الكبرى التي تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية، لافتاً إلى أن بدء الخطوات التنفيذية جاء بعد إنهاء كافة الترتيبات والجوانب اللوجستية المطلوبة لبدء التنفيذ، وهو ما يؤكد حرص الدولة على التنفيذ.

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

وأوضح أن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة تشمل زيادة 100 جنيه على البطاقات التموينية لـ 8 ملايين و110 آلاف بطاقة، تضم نحو 9.1 مليون أسرة، يستفيد منها أكثر من 37 مليون مواطن، وسيستفيد منها المواطن من خلال صرف عدد من السلع التي حددتها وزارة التموين، مشيدا في هذا الإطار بجاهزية البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية لبدء تنفيذ الحزمة مطلع شهر سبتمبر المقبل، إضافة إلى الاستعدادات الجارية لزيادة الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، مثمنا دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي سيوفر الدعم الغذائي لـ 180 ألف أسرة، بقيمة تعادل الدعم النقدي الذي تحصل عليه الأسر المضافة حسب تصريحات رئيس الوزراء.