جيبوتي تتطلع للاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجال صناعة النفط

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية «يونس جيدي»، وزير الطاقة والموارد بجمهورية جيبوتي بحضور السفير أحمد بن علي بري، سفير جيبوتي بالقاهرة والوفد المرافق، وبحث الوزيران فرص التعاون بين البلدين ونقل الخبرات المصرية إلى جيبوتي في صناعة البترول والغاز.

نقل الخبرات المصرية للأشقاء في جمهورية جيبوتي

وأكد المهندس طارق الملا خلال اللقاء أن مصر ستعمل من منطلق دورها التاريخي الداعم للأشقاء الافارقة على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات ونقل الخبرات في صناعة البترول والغاز للأشقاء في جمهورية جيبوتي كدولة عربية إفريقية شقيقة ترتبط بعلاقات وثيقة مع مصر.

وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ خطوات عملية لتحقيق التقارب المصري الإفريقي وخاصة في المجالات الحيوية كالبترول والغاز، وأشار الملا إلى أهمية مذكرة التفاهم المشتركة للتعاون في مجال الطاقة بين البلدين والتي جرى توقيعها خلال القمة المشتركة بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي وإسماعيل عمر جيلة بالقاهرة في فبراير الماضي، مؤكداً ضرورة البناء عليها لوضع برنامجًا تنفيذيًا للتعاون بين البلدين في مجال البترول والغاز.

الإمكانات والخبرات المصرية المتطورة

واستعرض الوزير مع نظيره الجيبوتي الإمكانات والخبرات المصرية المتطورة لشركات قطاع البترول في العديد من المجالات مثل تصميم وتنفيذ المشروعات البترولية والدعم الفني والصيانة والجانب اللوجيستي متمثلًا في إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات خطوط الأنابيب لنقل البترول والغاز ومستودعات التخزين والتداول وإدارة الموانئ البترولية، وبناء القدرات وتدريب الكوادر.

وأكد حرص مصر على مشاركة هذه الخبرات والإمكانات مع الاشقاء في جيبوتي لمعاونتها في النهوض بالصناعة البترولية لديها خاصة أن كافة هذه الشركات نفذت العديد من المشروعات الناجحة داخل مصر وخارجها في العديد من الدول العربية والإفريقية.

من جانبه، أعرب وزير الطاقة والموارد بجمهورية جيبوتي عن تطلع بلاده للتعاون مع مصر في تنمية وتطوير قدرات صناعة البترول والغاز لديها خلال الفترة المقبلة مؤكدا أهمية تواجد الشركات المصرية المتخصصة في هذا النشاط للعمل على أرض جيبوتي لنقل خبراتها وامكانياتها.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على تشكيل فريقي عمل من البلدين لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية للوفاء باحتياجات جيبوتي في الصناعة البترولية ومن ثم ترجمتها فعلياً في برنامج تنفيذي وخطوات عملية للتعاون بين الجانبين في مجالات البترول والغاز.

ومن المقرر أن يزور وزير الطاقة بجمهورية جيبوتي والوفد المرافق اليوم مقر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، للتعرف على الإمكانيات المصرية في صناعة الغاز الطبيعي والخبرات والتكنولوجيات التي يتم توظيفها لإدارة وتطوير صناعة الغاز الطبيعي المصرية والتي جعلت مصر في مصاف الدول المتميزة اقليمياً ودولياً في هذا المجال.

حضر اللقاء المهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني.