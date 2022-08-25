تصل إلى 30%.. روسيا تقدم خصومات لإنعاش مبيعات البترول لبعض الدول الآسيوية

كشفت روسيا اليوم، عن خصومات للراغبين في شراء البترول، منها إذ يحصل المشتري على تخفيضات مقارنة بالأسعار العالمية، ويأتي هذا ضمن رغبة موسكو في البحث عن وسيلة جديدة لإنعاش مبيعات النفط التي تراجعت خلال الشهر الماضي، خاصة للدول الصديقة وعلى رأسها الصين والهند التي تشتري النفط رغم العقوبات الغربية.

30% خصومات على شراء النفط الروسي

وقال موقع «إنفيستينج»، إن هناك عدد من التقارير الدولية، تفيد أن روسيا تسعى لتخفيف حدة وتأثير العقوبات المفروضة عليها بسبب الحرب مع أوكرانيا، خاصة قبل إعلان حظر استيراد النفط الروسي بكل كامل، وأشار التقرير إلى أن روسيا قدمت عروضًا على بيع العقود النفط طويلة الأجل بخصومات كبيرة تصل لـ30% لبعض المشترين الآسيويين.

وتحاول روسيا، تجنب مناقشات مجموعة الدول السبع حول وضع استثناء لعقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالنفط الروسي، من خلال مناقشة عدم حظر بيع النفط الروسي ولكن وضع تسعير أقل له للبيع وتحديد سعره من جانبهم.

ووفق التقارير قال وزير السياحة الإندونيسي، ساندياجا أونو، إن روسيا عرضت بيع النفط بسعر أقل بنسبة 30% من سعر السوق الدولي، حيث يتم دراسة العرض لكن كان هناك مخاوف من تعرض بلاده للحظر الأمريكي.

تراجع الصادرات الروسية من النفط إلى الصين لأدنى مستوى لها

وانخفضت الصادرات الروسية من النفط إلى الصين والهند، حيث تراجعت مؤخرًا لأدنى مستوى منذ مارس الماضي، بعد قفزة مسجلة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا بفضل الخصومات السعرية القوية التي قدمتها موسكو.

وكشفت البيانات انخفاض صادرات النفط الروسي بنسبة 0.4% إلى 664 ألف طن يوميا، وتوقعت «ريستاد أنريجي» تراجع إنتاج النفط الروسي بنحو 1.1 مليون برميل يوميًا مع نهاية فصل الصيف الحالي، ما قد يكون له آثار سلبية قوية على الاقتصاد الروسي.