أسعار حديد التسليح تقترب من أدنى مستوياتها في 3 أسابيع

انخفضت العقود الآجلة لحديد التسليح إلى أقل من 4020 يوان صيني للطن في نهاية أغسطس، مقتربة من أدنى مستوى لها في 3 أسابيع عند 3996 يوان صيني في منتصف الشهر، إذ ضغطت تدابير تقنين الطاقة الصارمة بين الحكومات الصينية المحلية على المعنويات في قطاع الصناعة، وتعد الصين أكبر مستهلك للصلب في العالم، بحسب منصة «تريدينج إيكونوميكس».

انخفاض الطلب على المدخلات

وأدى انخفاض الطلب على المدخلات الصناعية للصلب بسبب تقنين الطاقة إلى تعويض الانخفاض في إنتاج الصلب، حيث أدت موجات الحرارة القياسية في جميع أنحاء البلاد إلى تجفيف الأنهار وتراجع الطاقة الكهرومائية، في حين تم إغلاق العديد من شبكات الطاقة لتجنب التلف الحراري.

ووفقًا لبيانات من سوق شنجهاي للمعادن، فقد بلغ إجمالي خسارة إنتاج الصلب الإنشائي بسبب تقنين الطاقة 33 ألف طن يوميًا، تزامنا مع ذلك، تم الحد من انخفاض الأسعار، إذ خفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على القروض لمدة عام بمقدار 5 نقاط أساس الأسبوع الماضي.

وتظهر البيانات التاريخية أنَّ أسعار الصلب وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 6198 في مايو 2021.

وتشير التوقعات إلى احتمالية تداول الصلب عند 3985 يوان لكل طن بحلول نهاية هذا الربع، وعند 3725 في غضون 12 شهرًا.ويتم تداول حديد التسليح في الغالب في بورصة شنغهاي الآجلة وبورصة لندن للمعادن.

ويمثل العقد الآجل القياسي نحو 10 أطنان، ويدخل الصلب في العديد من القطاعات بداية من البناء وحتى السيارات وجميع أنواع الآلات والأجهزة.

وتعد الصين أكبر منتج للصلب الخام إلى حد بعيد، يليها الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة والهند وروسيا وكوريا الجنوبية.

وكانت أسعار أغلب مدخلات إنتاج الصناعة شهدت تراجعا الفترة الماضية، وعلى رأسها خام الحديد، بينما شهدت الخردة والبيليت استقرارًا نسبيًا.