بدء مراسم تجهيزات استقبال جثمان جورج الراسي.. ووائل كفوري يرسل إكليل ورد

بدأت مراسم تجهيز كنسية القديسين سارجيوس وباخوس المنصف بمدينة جبيل، لاستقبال جثمان الفنان الراحل جورج الراسي، لأداء قداس صلاة الجنازة عليه.

مراسم تجهير قداس جنازة الفنان الراحل جورج الراسي

ووضع أصدقاؤه وأقاربه، بوستر كبير عليه صورة لجورج الراسي علي الكنيسة من الخارج، مكتوب عليه «أنت الحب»، للتعبير عن حبهم للراحل، بينما أرسل الفنان وائل كفوري إكليلًا من الورد على شكل صليب، ليقدم من خلاله واجب العزاء، وذلك حسبما نشرت مجلة الجرس اللبنانية.

ومن المتوقع أن يحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني اللبناني، مراسم القداس، وذلك لأن الراحل كان محبوبًا من قبل الجميع، وكان لديه شعبيه كبيرة في الوطن العربي، حيث كان يشبهه البعض بصوت الفنان جورج وسوف.

ورحل عن عالمنا الراحل جورج الراسي، في الساعات الاولي من صباح يوم السبت الماضي، إثر اصطدامه بحاجز أسمنتي كبير، على طريق المصنع، على الحدود اللبنانية السورية، وذلك حسبما أعلن الدفاع المدني اللبناني الذي كشف عن تفاصيل الحادث عبر بيان على حسابه الرسمي على «تويتر».

المحامي أشرف الموسمومي يكشف تفاصيل الحادث

وكان المحامي أشرف الموسمومي صرح لوسائل إعلام لبنانية، أنَّ الحادث وقع قبل الحدود اللبنانية بكيلومتر واحد، بعد اجتياز الراسي نقطة الأمن العام السوري، والحادث قضاء وقدر نتيجة عدم إنارة «الأوتوستراد الدولي».

وأشار إلى أن تقرير الطب الشرعي، لجسد الفنان الراحل جورج الراسي، أكّد أنَّ الجثة سليمة، ولكن هناك كسور في القفص الصدري والرأس، وذلك نتيجة الرضوض القوية إثر اصطدام سيارته بالحاجز الوسطي على الطريق بين الحدود اللبنانية والسورية.