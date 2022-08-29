أسعار السيارات المستعملة في مصر أقل من 100 ألف جنيه.. بينها «أفيو»

شهدت سوق السيارات، استقرارًا في الأسعار خلال الفترة الماضية، إذ قال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ أسعار السيارات المستعملة شهدت استقرارًا في السوق المحلية لعدة أسباب، من أهمها الإعلان عن أسعار وموديلات السيارات الجديدة لعام 2023.

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات، أنّ أسعار السيارات المستعملة، شهدت ارتفاعًا بسبب أزمة التضخم العالمية ورفع الفائدة، إضافة إلى التوترات السياسية بين الدول الكبرى والحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار السيارات المستعملة

استعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار السيارات المستعملة بالسوق المحلية، كما يلي:

شانجان بيني 2013

متوسط سعر السيارة: 75,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 67,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 81,000 جنيه.

كاري Q22 2015

متوسط سعر السيارة: 75,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 81,000 جنيه.

دايو جوليت 1999

متوسط سعر السيارة: 76,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 69,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 84,000 جنيه.

كيا شوما 2001

متوسط سعر السيارة: 76,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 69,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 81,000 جنيه.

أوبل أسترا 2003

متوسط سعر السيارة: 76,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 70,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 81,000 جنيه.

دايو لانوس 2 2003

متوسط سعر السيارة: 76,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 81,000 جنيه.

دايو لانوس 2 2004

متوسط سعر السيارة: 76,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 72,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 82,000 جنيه.

بروتون واجا 2005

متوسط سعر السيارة: 76,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 67,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 81,000 جنيه.

شيفروليه أفيو 2005

متوسط سعر السيارة: 76,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 85,000 جنيه.