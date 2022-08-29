الدولة تؤمن احتياجاتها من الأرز.. زيادة المساحات المزروعة لمواجهة الأزمة العالمية

بوصفه سلعة استراتيجية، بذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة لتوفير الأرز وسد حاجة السوق المحلية، وذلك من خلال عدة طرق منها استيراد شحنات من الأرز الهندي، وفي الوقت نفسه تحقيق الكفاية الإنتاجية بنسبة 99% قبل عدة أعوام، وذلك بحسب تقديرات مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وقال تجار لـ«الوطن»، إن الكميات التي جرى حصادها من محصول الأرز والأراضي المزروعة به جيدة جدًا، وتكفي استهلاك الدولة حتى الموسم المقبل الذي سيبدأ في أغسطس 2023، وهو ما يدل على وجود كميات كبيرة ومتوفرة للمستهلكين.

شحاتة: إنتاج الأرز مرتفع هذا العام وقادر على سد حاجة المستهلكين

وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعات الحبوب باتحاد الصناعات، إن الدولة زرعت العديد من الأراضي بالأرز ذو الإنتاجية المرتفعة، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الكميات التي جرى حصادها من محصول الأرز والأراضي المزروعة به جيدة جدًا، وتكفي استهلاك الدولة حتى الموسم المقبل.

وأشار رئيس شعبة الأرز، إلى أنه حتى الآن لا يوجد أي أزمات في كميات الأرز خاصة أنه لم يتم بيع وإنهاء كميات المحصول الجديد، موضحا أن الدولة أنتجت العام الحالي كميات كبيرة من الأرز تفوق الكميات التي تم حصادها الموسم الماضي.

ولفت "شحاتة"، إلى أنه على الرغم من أن إنتاج الموسم الماضي كان أقل من الحالي إلا أنه سد حاجة المواطنين حتى بدء الموسم الجديد، وهو ما يعني أن محصول العام الحالي من المتوقع أنه سيكون كافي للاستهلاك المحلي، مؤكدًا أن الدولة استوردت كميات من الأرز الهندي لطرحة في المجمعات الاستهلاكية والتموين، وهو ما يزيد من الكميات المتواجدة في السوق المصرية.

النجاري: الدولة أمنت احتياجاتها بمليون ونصف طن

ومن جانبه قال المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الدولة اتخذت عدة قرارات خلال موسم الأرز الحالي حتي لا يكون هناك نقصًا في أي كميات من الأرز خلال العام المقبل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الدولة ستجمع من المزارعين حوالي مليون ونصف طن من أرز الشعير وهذه الكمية ستكون كافية لضبط السوق خلال العام المقبل وحتى موسم الحصاد التالي.

وأوضح أنه خلال الموسم الماضي حدثت بعض الاضطرابات في الأرز بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما جعل بعض التجار يرفعون الأسعار ويخزنون كميات لديهم، ولكن هذا لن يتكرر العام الحالي، لأن الدولة قادرة على مواجهة أي أزمات خلال العام المقبل، من خلال طرح كمية كبيرة في الأسواق لضبطه ومنع التلاعب، ووضع حد أعلى لأسعار الأرز الأبيض للمستهلك مع دراسة حلقات التداول.