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انخفاض أسعار الأرز إلى 11 جنيها للكيلو في سوق الجملة

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مارينا رؤوف
02:35 م | الأربعاء 17 أغسطس 2022
الأرز

الأرز

الأرز أحد أهم الوجبات والأكلات التي تتوفر على سفرة العائلة المصرية بمختلف أشكاله وطرق طهيه، إذ أن الكثير من العائلات تعد الأرز عنصر أساسي في طعامها، ولهذا السبب حدثت ضجه كبيرة عند ارتفاع أسعار الأرز خلال الفترة الماضية.

انخفاض سعر الأرز

وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعات الحبوب باتحاد للصناعات، إنّ أسعار الأرز شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، إذ انخفض السعر منذ بداية الأسبوع الحالي، وهو ما جاء نتيجة لعدة أسباب.

وأضاف «شحاتة»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنَّ أسعار الأرز انخفضت شكل كبير في السوق الجملة، إذ أنَّه منذ بداية الأسبوع وصل سعر كيلو الأرز الأبيض في الجملة منذ بداية الأسبوع إلى 11 و12 جنيهًا للكيلو.

وأشار إلى أنَّ ذلك جاء نتيجة حصاد إنتاج الأرز الجديد، الذي بدء حصاده في منتصف أغسطس الحالي، خاصة وأن الإنتاج والمحصول به زيادة كبيرة، خاصة مع التوسعات في الزراعة واستصلاح العديد من الأراضي، وهو ما سيساهم في انخفاض السعر محليًا.

استيراد 50 ألف طن من الأرز

ولفت رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعات الحبوب باتحاد الصناعات إلى أنَّ الدولة استوردت 50 ألف طن من الأرز من عدة دول، وهو ما سيتمّ توفيره في المجمعات الاستهلاكية الخاصة بوزارة التموين والقطاع العام، وذلك لتوفير المنتج في الأسواق وخلق منافسة بين الشركات لخفض الأسعار خاصة مع توافر المنتج بشكل كبير.

وأوضح أنَّ الفترة الماضية شهدت ارتفاعا في أسعار الأرز الارتفاعات نتيجة اتجاه الكثير من المواطنين إلى شراء المنتجات وتخزينها عقب تردد شائعات حول ارتفاع الأسعار، وهو ما يسبب ضغط كبير على السلعة وزيادة الطلب عليها مقابل المعروض.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.