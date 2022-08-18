أسعار الأرز عالميا تقترب من أعلى مستوى في عامين بسبب مخاوف نقص الإمدادات

جرى اليوم تداول عقود الأرز الآجلة فوق 17 دولارًا لكل مائة وزن (وحدة قياس تعادل 45 كيلو جراما)، وليس بعيدًا عن الذروة التي وصل لها في عامين عند 18 دولارًا والتي لمستها العقود الآجلة في مايو الماضي، حيث استمرت المخاوف بشأن نقص الإمدادات في دفع الأسعار للارتفاع، وفقا لمؤسسة «تريدينج إيكونوميكس».

الأحوال الجوية السيئة لموردي الأرز

وتهدد الأحوال الجوية السيئة عبر كبار موردي الأرز في آسيا، بما في ذلك أكبر دولة مصدرة للأرز في الهند، بخفض إنتاج القارة، الذي يمثل ما يقرب من 90% من إنتاج الأرز في العالم.

إنتاج الاتحاد الأوروبي عند أدنى مستوى

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يصل إنتاج الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى منذ 1995/1996 بسبب ظروف الجفاف القاسية في إيطاليا وإسبانيا.

ويظهر اتجاه مماثل في الولايات المتحدة، إذ تشير التوقعات إلى انخفاض الإنتاج، ويجب أن تزيد مثل هذه الاضطرابات الشديدة في الإمدادات العالمية إلى جانب مستوى قياسي من الاستهلاك في جميع أنحاء العالم من الزخم التصاعدي الحالي في السوق، وأن تزيد من تضخم الغذاء، الذي وصل بالفعل إلى مستويات عالية قياسية.

وتاريخياً، وصلت أسعار الأرز إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 24.46 دولار في أبريل عام 2008.

قائمة كبار المصدرين والمستهلكين

وتضم قائمة أكبر مصدري الأرز كل من تايلاند وفيتنام والهند والولايات المتحدة، كما تضم قائمة أكبر مستهلكين للأرز في العالم كل من الصين، تليها الهند وإندونيسيا وبنغلاديش وفيتنام.

وكانت أسعار الغذاء العالمية شهدت ارتفاعات قياسية على خلفية نشوب الحرب الروسية الأوكرانية التي عززت المخاوف من نقص الإمدادات وزيادة تكاليف الشحن.