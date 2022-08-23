جلبوا مواد مخدرة من الخارج.. الجنايات تستكمل محاكمة 18 أجنبيًَا بعد قليل

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بعد قليل، اليوم الثلاثاء، السماع لمرافعة 18 متهمًا يحملون جنسيات مختلفة، في القضية الذين يواجهون فيها جلب مواد مخدرة من خارج البلاد، بغرض تهريبها إلى الداخل.

استكمال المرافعة

وأجلت هيئة المحكمة الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الثلاثاء، لاستكمال سماع المرافعات.

جلب مواد مخدرة من الخارج

ووجاء في أمر إحالة القضية رقم 9241 لسنة 2021 جنايات النزهة والمقيدة برقم 2406 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، قيام المتهمين «عليان. س، وشهرته عيد، 50 عاما، عامل زراعي»، وآخر أجنبي الجنسية، 58 عاما، رسام وشاعر ومالك شركة، وآخر أجنبي الجنسية، 56 عاما، مالك مقهى ومالك شركة، وآخر أجنبي الجنسية، 50 عاما، تاجر ملابس، وآخر أجنبي الجنسية، 58 عاما، «أحمد. ر، وشهرته أحمد خطاب، 30 عاما، مالك حانوت»، «محمد. ع، 24 عاما، هارب»، «يوسف. ع، 21 عاما، هارب»، «محمود. ع، 19 عاما، طالب ثانوي»، «رمضان. ع، 43 عاما، سائق تاكسي»، «راضي. س، 42 عاما، سائق»، «حسن سو، أجنبي الجنسية، 50 عاما مهندس»، «آخر أجنبي الجنسية، 64 عاما، لا يعمل»، «عبدالعزيز. ع، 15 عاماً، طالب، وآخر أجنبي، 55 عاماً، منجد»، بتكوين عصابة لجلب المواد المخدرة من الخارج وتهريبها للداخل.

الاتجار في المخدرات

كما قام كلًا من «أيمن. س، 29 عاماً، سائق في شركة مقاولات بالإسماعيلية»، و«عبدالله. إ، 18 عاماً، غفير»، و«حسن. م، 25 عاماً، طالب»، في يونيو عام 2021 بدوائر أقسام شرطة النزهة، السلام، المعادي، العبور محافظتي القاهرة والقليوبية، وحال كون المتهم الرابع عشر طفلاً لم يتجاوز الثامنة عشرة، بتشكيل عصابة تولى إدارتها المتهم الأول وانضم إليها باقي المتهمين، وكان الغرض منها جلب مواد المخدرة من خارج البلاد والاتجار بها داخل البلاد على النحو المبين بالتحقيقات.

حيازة مواد مخدرة

كما حاز المتهمين وأحرزوا بقصد الاتجار جوهر مخدر «هيروين، حشيش، ميتفاثمين، الميتنانفيتامين»، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما أحرز المتهمين أسلحة نارية عبارة عن «بندقية آلية سريعة الطلقات، مسدسين فردي الطلقات، بندقية خرطوش»، فضلاً عن حيازتهم ذخائر تستعمل على الأسلحة محل الاتهام السابق دون ترخيص من الجهات المختصة.