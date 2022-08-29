فرقة موسيقية في جنازة الفنان جورج الراسي.. ووصول عدد من الفنانين

وصلت منذ قليل فرقة موسيقية إلى مراسم جنازة الفنان اللبناني جورج الراسي، وذلك استعدادًا لمشاركتهم فيها وذلك حسبما كشفت مجلة الجرس اللبنانية، حيث نشرت فيديو للفرقة عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ووصل عدد من الفنانين منذ قليل إلى مراسم الجنازة، ومن بينهم الفنان وائل جسار والفنانة ورد الخال، وقدما واجب التعزية للفنانة نادين الراسي شقيقة الفنان جورج الراسي.

جنازة الفنان جورج الراسي

جدير بالذكر أن جثمان الفنان جورج الراسي لم يصل حتى الآن، وكانت قد نشرت نفس المجلة فيديو توضح فيه أن سبب تأخير وصول الجثمان هو تأخر في إنهاء بعض الإجراءات اللازمة للدفن.

يذكر أن الفنان جورج الراسي كان قد لقي مصرعه منذ يومين تقريبًا، وذلك في أثناء عودته على الحدود السورية اللبنانية بسيارته الخاصة، حيث اصطدم بالحاجز الأسمنتي الذي تواجد على الطريق مما أدى إلى وفاته على الفور، وبالفعل أعلن عن الأمر الدفاع المدني اللبناني في بيان رسمي.