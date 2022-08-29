إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

أصيب 10 أشخاص، اليوم الاثنين، إثر انقلاب سيارة أجرة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز بني مزار في شمال محافظة المنيا.

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة تتضمن انقلاب سيارة أجرة «تمناية»، بالطريق الصحراوي الشرقي.

وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي، وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

10 مصابين جميعهم من مركز مغاغة

وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص جميعهم من مركز مغاغة، وهم محمد أحمد، 58 عاما، وجمال علوي، 11 عاما، ورجب سيد، 44 عاما، وعيد صلاح، 24 عاما، وماهر أحمد، 45 عاما، وحمادة جمعة، 36 عاما، وأحمد علي، 18 عاما، ورجب محمد، 30 عاما، وعلي محمد، 22 عاما، وأحمد شعبان، 21 عاما.

وتراوحت الإصابات بين كدمات وجروح وكسور بأنحاء الجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل جميع المصابين لمستشفي التكامل بقرية الشيخ فضل بمركز بني مزار.

إزالة آثار الحادث بالطريق الصحراوي الشرقي

وحُرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال المرور لرفع آثاره وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الشرقي، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة.

وشهدت المنيا مساء أمس الأحد، حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي، وكانت قادمة من محافظة أسيوط في طريقها إلي القاهرة، ووقع الحادث بسبب إنفجار أحد الإطارات الأمامية، مما أسفر عن إصابة 18 شخصا تم نقلهم إلي مستشفي ملوي التخصصي.