5 وظائف قيادية خالية في «تموين الدقهلية».. الشروط والمؤهلات المطلوبة

أعلنت مديرية تموين الدقهلية، اليوم، عن حاجتها لمن يقوم بتيسير الأعمال بعدد 5 إدارات لحين شغلها بالتعيين وهم: إدارة الشؤن المالية، إدارة الرقابة التموينية، إدارة تموين طلخا، إدارة تموين بلقاس، إدارة تموين ميت سلسيل، وطلبت من يرغب التقدم بطلب لإدارة الموارد البشرية خلال 30 يومًا من تاريخ الإعلان.

شروط شغل الوظيفة

وجاءت شروط شغل الوظيفة كالتالي:

- الدرجة الأولى التخصصية

- استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقا لبطاقة الوصف

- مؤهل دراسي عال مناسب مع قضاء المدة القانونية المحددة في وظائف الدرجة الأدنى .

- معرفة كبيرة بالقوانين واللوائح والأسس التي تحكم العمل.

- قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه.

- اختيار البرامج التدريبية التي تتيحها الوحدة في مجال العمل بنجاح.

- أن يرفق بطلبه المستندات الدالة على الدورات التدريبية.

- أن يرفق بطلبه المستندات الدالة على القدرات والمهارات اللازمة لشغل الوظيفة.

- أن يرفق بطلبه بيان حالة حديث + شهادة قانونية

- أن يقدم مقترحا وافيا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطئها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين على أن يتم تقديم المستندات من أصل صور كل صورة بملف مستقل.

القدرات العلمية

ومن مؤشراتها الحصول على درجات علمية - القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والاشتراك في المؤتمرات واعداد البحوث والمذكرات الفنية - إجادة لغات اجنبية

يشمل تقارير تقويم الأداء – والإنجازات التي حققها أثناء حياته الوظيفية - والأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها.

السمات الشخصية

مهارات القيادة واتخاذ القرارات والإبداع - حل المشكلات وإدارة الأزمات - مهارات الاتصال والإقناع والعرض.