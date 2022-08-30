آخر موعد للتقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة غدا

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن آخر موعد للتقديم لدبلوم المهني العام «خفض الطلب على المخدرات» للعام الدراسي المقبل 2022- 2023، غدا الأربعاء، لافتا إلى أن من يرغب في التقدم للدبلوم يتوجه لإدارة شؤون الدراسات العليا بكلية الآداب بجامعة القاهرة.

الاستعانة بجميع خريجي الدفعة الأولى

وأوضح الصندوق في بيان له، أنه يجري الشراكة مع قسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة القاهرة، لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال الوقاية والعلاج من الإدمان، للعام السادس على التوالي، مشيرا إلى أنه جرى الاستعانة بجميع خريجي الدفعة الأولى من دبلوم خفض الطلب على المخدرات للعمل في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

شروط الالتحاق بدبلوم خفض الطلب على المخدرات

أكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن شروط الالتحاق بالبرنامج تتمثل فيما يلي:

- يحق التقدم للدبلومة كل من الطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس أو الاجتماع من كليات الآداب أو العلوم الاجتماعية، أو ما يعادلها.

- تقبل الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب والخدمة الاجتماعية بتقدير جيد.

- يجر عقد امتحان تحريري للمتقدمين في مجال الإدمان والتعاطي، ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية التي يعقدها قسم علم النفس.

- يتم تقديم أصل شهادة الليسانس.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة الرقم القومي.

- تقديم 6 صور شخصية.

- تقديم مستند يفيد بالموقف من التجنيد ( للذكور) وموافقة جهة العمل لمن يعمل.

وأضاف عثمان، أنه يجر إعلان قائمة الطلاب المؤهلين لدخول اختبارات القبول تباعا، كما سيتم الإعلان عن جدول امتحانات القبول لاحقا، مشيرا إلى أنه يتم اختيار أفضل الأساتذة في مجال علم النفس والطب النفسي والاجتماع لتقديم منهج دراسي متخصص حول اضطرابات تعاطي المخدرات.

تنفيذ تدريب عملي لمدة 300 ساعة على مدار العام

أكد أنه يتم تنفيذ تدريب عملي لمدة 300 ساعة، على مدار العام الدراسي، وذلك لتوفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب.