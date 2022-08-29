إجراءات الحصول على دعم بقرض تعليمي من «التضامن» قبل بدء الدراسة

قرب انطلاق العام الدراسي 2022/2023 لطلبة المدارس والجامعات، يدفع بعض الأسر للبحث عن سبيل لدفع نفقات الدراسة، وهو ما توفره وزارة التضامن بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي من خلال تقديم برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية والجامعية، بهدف مساعدة أولياء الأمور في تحمل أعباء المصروفات.

وفي هذا الصدد، توضح بوابة «الوطن» الإخبارية في التقرير التالي، كيفية الحصول على دعم بـ قرض تعليمي من وزارة التضامن الاجتماعي، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة للقارئ على مدار الساعة.

هناك نوعان من التمويل الذي تقدمه وزارة التضامن وبنك ناصر، وهما تمويل سداد المصروفات الجامعية وتمويل سداد المصروفات الدراسية.

دعم لسداد المصروفات الجامعية

وخصص بنك ناصر فئات محددة للحصول على دعم المصروفات الدراسة بالجامعة ومصروفات مشروعات التخرج النهائية لأبناء الأسر غير القادرين ماديًا، والناجحين بانتظام في المعاهد والجامعات الحكومية.

واشترط البنك ألا يزيد سن الخريج عن 26 عامًا، إضافة إلى من لا يستطيعون الحصول على شهاده التخرج إلا بعد سداد هذه المصروفات، فضلًا عن تقديم بيان معتمد من شؤون الطلبة من الكلية أو المعهد الملتحق به الطالب أو الطالبة، موضحًا به قيمة المتأخرات المقيدة عليه / عليها، بيان النجاح عن الأعوام السابقة، بحث اجتماعي من وحدة التضامن الاجتماعي التابع لها محل إقامة طالب المساعدة، صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

دعم لسداد المصروفات المدرسية

كما يدعم بنك ناصر ووزارة التضامن، طلاب المدارس لمنحهم الحق في تلقي التعليم الجيد، وذلك من خلال الحصول على تمويل المصروفات المدرسية شرط أن الولي الشرعي أو الأم في حالة وفاة الأب، حيث يتم منح هذا التمويل للعديد من فئات المجتمع من العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات وورثته، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة.

وللحصول على دعم وتمويل المصروفات المدرسية، يجب التقدم بخطاب من المدرسة يفيد السنة الدراسية للطالب وقيمة المصروفات، ومن ثم يتم استخراج شيك باسم المدرسة، بحيث يتم منح التمويل بنسبة 100% من قيمة المصروفات المدرسية مع الالتزام بالحد الأقصى لعبء الدين، ثم تقديم الرقم التأميني لطالب التمويل، صورة بطاقة الرقم القومي، إيصال مرفق حديث، بيان مفردات الدخل.