وزير الخارجية: العالم يواجه تحديات متصاعدة.. والعدالة المناخية غائبة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنَّ أفريقيا ملتزمة بإنفاق 2% أو 3% من إجمالي الناتج المحلي الخاص بها كل سنة لمواجهة التغيرات المناخية، مضيفًا أنَّ «هذه مسؤولية لا نستطيع أن نصفها سوى أنَّها غياب للعدالة المناخية، كل الحكومات والأسواق الأفريقية سواء كانت المجتمع المدني أو الشباب أو مجموعات الشباب أو المرأة او المزارعين أو القطاع الخاص يجب أن يستمروا في الدعوة إلى العدالة المناخية بناءً على المساواة وتوافر سبل التنفيذ يقودها مبادئ المشاركة للالتزامات والنسبة في الإمكانيات الموجودة لديها».

أفريقيا تنفق 3% من إجمالي الناتج المحلي لمواجهة تغيرات المناخ

وأضاف وزير الخارجية، خلال فعاليات أسبوع المناخ لأفريقيا في الجابون، أنَّ «العالم يواجه تحديات متصاعدة بشأن التغيرات الجيوسياسية وأزمات الطاقة والأمن الغذائي وزيادة تكلفة التمويل وكذلك تحدي الدين بسبب تغير المناخ».