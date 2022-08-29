شكري: أفريقيا تحتاج 331 مليار دولار حتى 2030 للتكيف مع تغيرات المناخ

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنَّ الدول النامية على وجه التحديد في أفريقيا يجب أن تتعامل مع كل تبعات التغيرات المناخية بينما تواجه الصعوبات الداخلية الخاصة بها بما فيها تحديات التنمية، مشددًا على أنَّ مصر تدرك هذه التحديات جيدًا.

وأضاف شكري خلال فعاليات أسبوع المناخ لأفريقيا في الجابون: «مستمرون في تحليل الوضع المتطور وتأثيراته وتقييم تنفيذ التعهدات السابقة والالتزامات من باريس حتى جلاسكو، واسمحوا لي أن أقدم تقييمنا وأين نقف».

المجتمع الدولي متأخر في إجراءات التكيف والتمويل المناخي

وتابع شكري، أنَّ العلم أوضح أن المجتمع الدولي متأخر للأسف في إجراءات التكيف والتمويل، والكثير من التعهدات بشان التكيف والتخفيف قد تم إطلاقها في جلاسكو يجب أن يتمّ الوفاء بها: «عودة الكثير من الدول المتقدمة إلى استخدام الوقود التقليدي أمر مقلق بالنسبة لنا».

وأردف: «التكيف يجب أن يتزايد ويجب أن نفي بالـ100 مليار دولار أمريكي وهذا يؤثر على جهود أفريقيا في الوفاء بالتزاماتها الدولية لمواجهة تغير المناخ».

فجوة تمويل المناخ

وأشار إلى أنَّ الآليات الخاصة بالتعامل مع التحديات المناخية المرتبطة بالضرر والخسارة لم تكتمل بعد، وكذلك فجوة تمويل المناخ فيما يتعلق بتمويل التكيف على وجه التحديد مستمرة في التواجد ووفقا للموارد العالمية والإحصائيات، فإن مؤشرات الدول الأفريقية تحتاج إلى 331 مليار دولار حتى عام 2030، وتقدر بـ20% مما يأتي من الموازنات الوطنية.