غدا.. آخر موعد لصرف تموين أغسطس 2022 لحاملي البطاقات من منافذ البقالين

تنتهي منافذ بقالي التموين اليوم وغدا الأربعاء، من صرف تموين شهر أغسطس 2022 للمواطنين حاملي البطاقات التموينية الذين لم يستكملوا حتى الآن صرف المقررات التموينية للشهر الجاري، وذلك قبل إغلاق نظام ماكينة الصرف استعدادا لصرف التموين الشهري الجديد عن شهر سبتمبر بداية من يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر المقبل.

صرف زيادة التموين الجديدة

ويشهد صرف تموين سبتمبر 2022 لحاملي البطاقات، صرف زيادة التموين الجديدة التي أقرّتها الحكومة لقائمة من الأسر الأولى بالرعاية بعد أن تم حصرهم بعدد 9 ملايين و100 ألف أسرة بواقع أكثر من 36 مليون فرد، إذ تصرف كل أسرة شهريا قيمة 100 جنيه، كدعم استثنائي لمدة 6 أشهر، بعد توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأدرجت وزارة التموين والتجارة الداخلية 5 سلع تموينية جديدة لبدء صرفها على قائمة السلع التموينية للمواطنين حاملي البطاقات لصرف التموين الشهري، أو للأسر الأولى بالرعاية الذين من المقرر لهم أن يصرفوا زيادة التموين بداية من الشهر المقبل.

قائمة أسعار السلع التموينية الجديدة

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 23 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 11 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 24 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه.

12- تونة (مفتتة) وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 17.50 جنيه.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 5.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 جنيه.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بسعر جنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر (أنواع) بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو (أنواع) بسعر 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو (أنواع) بسعر 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.