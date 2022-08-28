«التموين»: تخفيضات «أهلا مدارس» تصل لـ30%.. أول سبتمبر انطلاق المعرض

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي ‏المعارض أهميه خاصة لما تمثله من أهمية كبيرة لتخفيف ‏العبء على المواطن بالتخفيضات الموجودة بها.

وأضاف وزير التموين أن المعرض الرئيسي الخاص بـ«أهلا مدارس» سيشرف بافتتاحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي من المقرر أن يفتتح أول سبتمبر ولمدة 10 ‏أيام بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ‏ومتناهية الصغر على مساحه 6000 متر، وبمشاركه 199 ‏عارضا ما بين مستلزمات المدارس من أدوات كتابية ‏ومصنوعات جلدية من أحذية وشنط وملابس جاهزة وأجهزة ‏الكمبيوترومستلزماته، بالاضافة إلى غرفة الصناعات الغذائية ‏والشركه القابضة للصناعات الغذائية وأدوات التعقيم، والمشغولات اليدويه والبصريات وعيادات الأسنان ومعرض ذوي الهمم.

إنشاء 23 معرضا بالمحافظات

وأشار إلى مشاركة عدد من البنوك لتسهيل الأمر على المواطن، وإنشاء ‏عدد 23 معرض رئيسي بالمحافظات، وعدد 119 معرض ‏فرعي و33 شادرا، بالإضافة إلى 27 قافلة متحركة و500 ‏مكتبة.‏

من جانبه صرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي ‏للوزارة، أن الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أثنى على ‏المعروضات بالمعرض العام الماضي، مشيرا إلى أن الوزير أكد أن المعرض في الأعوام الماضية عُرض فيه ‏منتجات مصرية بنسبة كبيرة وبجوده عالية.

تخفيضات بمستلزمات المدارس

وأشار إلى أن العارضين أبدوا استعدادا كبيرا للتخفيضات بالمعرض مشيرين إلى أنها ستصل في بعض المنتجات إلى الخمسين جنيها، إضافة إلى التخفيضات بمستلزمات المدارس من كراسات وكشاكيل وأقلام تصل إلى 30%، كما تتفاوت الأحذية في بعض المعروضات ما بين الـ175 والـ195جنيها، والملابس بها معروضات تتفاوت ما بين 20 إلى 50 جنيها.

وأكد المتحدث أن العارضين خلال اجتماعهم بالتجارة أشادوا بالتسهيلات المقدمة من الوزارة لهم، مضيفا أن جمعيه مصر اليوم للتنمية المستدامة ‏والخدمات الإنسانية قامت بعمل عدد 8 شوادر بمحافظات ‏القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية.