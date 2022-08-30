أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 30-8-2022 في الأسواق المحلية

استقرت اليوم الثلاثاء كافة أسعار الخضروات وذلك داخل المنافذ المختلفة سواء الأسواق الشعبية أو أسواق الجملة كالعبور وأكتوبر، إذ يحرص قطاع كبير من محبي الخضروات على متابعة أسعارها بشكل يومي ومستمر، خصوصًا الأنواع التي تحتوي على العناصر التي يحتاج إليها الجسم.

واليوم الثلاثاء 30 أغسطس الجاري، وحرصًا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، فتستعرض من خلال هذا التقرير، أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم، التي جاءت كالتالي:

أسعار الخضروات اليوم في سوق أكتوبر

واستقرت أسعار البامية داخل سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2022، لتتراوح بين 10 و16 جنيهًا، الثوم تراوح سعره بين 8 و10 جنيهات، سعر الفلفل الرومي الحار بين 2 و5 جنيهات، سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه.

وسجل سعر كيلو البصل بين 2 و3 جنيهات، ووصل كيلو البطاطس تراوح بين 3 و5 جنيهات، الكوسة تتراوح بين 4 و7 جنيهات، سعر الملوخية بين 3 و3.5 جنيه، سعر الباذنجان الرومي ما بين 3.5 و5 جنيهات، الباذنجان الأبيض تراوح سعره ما بين 2 و4 جنيهات، الفاصوليا الكيلو بين 6 و8 جنيهات.

بينما تراوح سعر الباذنجان الأسود «البلدي» بين 2 و4 جنيهات، سعر الفلفل الحار الأخضر والأحمر ما بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الخضروات بالأسواق المحلية

وفي الأسواق المحلية كـ سوق سليمان جوهر والجيزة جاء سعر الفلفل الرومي البلدي اليوم الثلاثاء 30 أغسطس، قيمة تراوحت بين 5 و8 جنيهات، سعر الفلفل الأخضر والأحمر الحار بين 8 و10 جنيهات، البصل تراوح ما بين 2.5 و5 جنيهات، الباذنجان الأسود بين 5.50 و10 جنيهات.

ووصل سعر الخيار البلدي بين 6 و10 جنيهات، كيلو الملوخية 5 جنيهات، سعر الثوم البلدي بين 18 و20 جنيهًا، الطماطم بين 6 و7.5 جنيهات.