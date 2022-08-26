ضبط مالك مكتبة في الشرقية لاتهامه ببيع كتب تعليمية دون تفويض

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية في الشرقية مالك مكتبة لاتهامه ببيع كتب تعليمية دون تفويض، وتحرر محضر بالواقعة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات.

بيع كتب تعليمية دون تفويض

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مكتبة بدائرة مركز شرطة كفر صقر في الشرقية ببيع وتوزيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات دون تفويض أو إذن من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، ومديرية أمن الشرقية، استُهدفت المكتبة المشار إليها، وضُبط مالك المكتبة، وبالتفتيش في حضوره ضُبط نحو 4610 نسخ من كتب دراسية خارجية منسوخة بأسلوب التصوير الضوئي لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، كما ضُبط «هارد ديسك» محمل عليه العديد من الملفات التي تحتوي على مواد دراسية خاصة لدور نشر مختلفة ومعدة للتصوير.

صاحب المكتبة يعترف

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه مالك المكتبة، وارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي، واتخذت الإجراءات القانونية.