«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظيفة خالية في محافظة الشرقية.. تعرف على التفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن وظيفة جديدة بمديرية الطرق والنقل في محافظة الشرقية، تتمثل في «مدير عام الإدارة العامة للمشروعات».

«الوطن» تستعرض تفاصيل الوظيفة المعلن عنها لشغلها، من شروط وضوابط وإجراءات التقدم، والحصول على هذه الوظيفة، وفقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، كما يلي:

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: مديرية الطرق والنقل بالشرقية.

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية.

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية.

الجهه التابع لها: محافظة الشرقية.

وصف الوظيفة: تقع على قمة وظائف الإدارة العامة للمشروعات بالمديرية، وتختص بالإشراف على مشروعات الطرق والنقل، واقتراح سياسة التصميم الإنشائي لهذه المشروعات، وتحديد الاختبارات المعملية ومراقبة التنفيذ .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة من السمتوى الوظيفى الأول (أ)، أو قضاء مده كليه مقدارها 17 عامًا على الأقل.

- معرفة كبيرة باللوائح والقوانين والأسس التي تحكم العمل.

- قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- المعرفة الكاملة بإحدى اللغات الأجنبية.

- اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظائف القيادية، طبقا لأحكام القانون رقم 81/ 2016.

المهارات الفنية

- معرفة تامة بقواعد وأصول العمل

- مهارة في إعداد الخطط وبرامج العمل

شروط المتقدمين للوظيفة

شروط المؤهل: مؤهل عالٍ مناسب.

المستندات المطلوبة: طلب التقدم لشغل الوظيفة باسم محافظ الشرقية مرفق به التالي:

- عدد 8 صور شخصية.

- ملف يحتوى على أصل + 7 صور مما يلى:

** بيان حالة السيرة الذاتية معتمدة من جهه العمل.

** بيان من الشؤون القانونية بموقفه من الجزاءات والإحالة للمحاكمة التأديبية/ الجنائية.

** بالنسبة للمتقدم من خارج الجهاز الإداري للدولة يقدم بيان حالته، مرفقا به إقرار موقع منه بصحة البيانات.

**التاريخ الوظيفي شاملا بيان تقارير الكفاية السنوية جميعها إن امكن وبيان بالإنجازات التي حققها.

** بيان بـ الوظائف الاشرافية والقيادية التي يشغلها، والسابق شغلها، وأوجه التطوير التي أجراها أثناء شغلها، وأوجه التميز «الحصول على المدير المتميز – خطاب شكر وتقدير».

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية.

بداية الإعلان: 2022/08/22.

نهاية الإعلان: 2022/09/22.

بيانات الاتصال: مديرية التنظيم والإدارة بالشرقية بجوار ديوان عام المحافظة، وتقدم لها الطلبات خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان.