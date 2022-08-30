حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 30-8-2022 عاطفيا ومهنيا

«يتنافر القمر والمشتري في منزلي الصحة، ومع الشريك تجنب الصدام ويجب أن تظهر شيئا من المرونة»، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج الثور، الذي يتفق معه كل الأبراج الترابية والمائية، كما أنه يعتقد أن نقاط القوة لديه كونه شخصية موثوقة ومستقرة، وأبرز نقاط الضعف أنه عنيدًا وغيورًا بدرجة كبيرة، كما أنه يكره التغيرات المفاجئة.

ويصف خبراء الفلك، صاحب ومولود برج الثور بأنه نادرًا ما يصاب بالإحباط فهو يتسم بإراداته الحديدة التي تجعله يحقق كل أهدافه بنجاح كبير دون النظر لأي عقبات تواجهه، فهو يثق بقدراته بشكل كبير ويحب عمله ويجتهد به بدرجة كبيرة.

ويبحث دائمًا مواليد برج الثور عن الحظ اليومي، لذلك نكشف من خلال السطور التالية حظك اليوم لمولود برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

قال خبراء الفلك والأبراج اليوم، عن حظك اليوم مولود برج الثور، إنه يجب تجنب الصدام، وعليك أن تهتم بتسوية النزاعات وأن تظهر شيئًا من المرونة، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

تؤكد خبيرة الفلك والأبراج، أن القمر والمشترى يتنافران في منزلي الصحة، وعليك أن تنظم جهودك ووقتك ولا تهمل صحتك، ولا تعلن خططك، وفق حظك اليوم.