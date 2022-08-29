حظك اليوم برج القوس الاثنين 29-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج القوس من الشخصيات المتهورة والمندفعة سواء في حديثها عند الغضب أو خلال قراراتها، فهو من شأنه أن يتخذ قرار وليد اللحظة، لكنه سرعان ما يندم عليه بعد ذلك، كما أنه الشخصيات المتقلبة التي لا يمكنها الاستقرار على حال أو أصدقاء.

وفي التقرير القادم، يقدم موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج القوس، نقدم حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج القوس اليوم، القمر في منزل الأصدقاء واليوم يلعب الزملاء والأصحاب دورا كبيرا في إجابة سؤالك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: الوضع الفلكي يمنحك اليوم مشاعر مشتعلة، وقد تعيش أجواءً رومانسية.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز نجوم برج القوس الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، ومحمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.