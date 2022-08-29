حظك اليوم برج الحوت الاثنين 29-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يُعرف عن مواليد برج الحوت أنهم من الشخصيات العاطفية والحساسة التي تؤمن بالحب من النظرة الأولي، كما انه يعيش في خيالاته وأحلام اليقظة طوال الوقت.

وفي التقرير القادم، يقدم موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج الحوت، نقدم حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الحوت اليوم، القمر في منزل المدخرات يمنحك حكمة في إدارة المال والأعمال.. ترتفع أسهمك وتأخذ مكانتك شكلا مفرحا ورائعا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تقترب ممن تحب بلطف، وتؤثر بذكاء في الطرف الآخر.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.