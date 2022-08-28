حظك اليوم برج الثور الأحد 28-8-2022 عاطفيا ومهنيا

«مع الشريك، اعلم أن القمر في منزل الحب، وهذا يعود عليك بالكثير، وفي العمل هناك حلولًا لكل مشكلة»، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج الثور، الذي يعد أحد الأبراج الترابية التي تملك الكثير من المميزات وتجعل منه شخصية محبوبة لدى الآخرين.

ويقول خبراء الفلك، عن مولود برج الثور إنه محبًا للاستماع، فإذا كان هناك أحدًا من المقربين منه لديه مشكلة، لا يتركه إلا بعد إيجاد حلول، ما يجعل المقربين منه يتوددون إليه ويحاولون الاقتراب منه بشكل كبير.

ويصف خبراء الفلك، أصحاب برج الثور أنه شخصية لديها عيوب قد لا يعرف الكثيرون كيفية التعامل معها، بينها أنه شخصية عنيدة بشكل كبير، ولا يحب أن يتحكم أحدًا به على الإطلاق، وعندما يشعر بذلك يسير عكس الاتجاه.

واليوم الأحد 28 أغسطس الجاري، توضح «الوطن»، من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

اليوم تصبو إلى الكمال مما يدفعك لإيجاد حلولًا مبتكرة لكل مشكلة في طريقك.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب، لذا أنت على موعد اليوم مع السعادة والحب.