حظك اليوم برج الجدي الاثنين 29-8-2022 عاطفيا ومهنيا

طفل برج الجدي دائمًا يبدو ناضجًا وأكبر من عمره، كما أنه محب للدراسة وقراءة الكتب التي توسع أفقه وقدراته العملية فهو طموح منذ نعومة أظافره، يعتقد أن العمل الجاد يجعله يصل إلى ما يريد.

وفي التقرير القادم، يقدم موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج الجدي، نقدم حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الجدي اليوم، رغم معاكسة القمر في منزل العمل من الممكن أن تحصل على التقدير إذا كنت مستعدا لإعطاء مزيد من العناية لعملك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: قد تميل اليوم للعصبية ومن المهم أن تتحكّم في انفعالك.

مشاهير برج الجدي

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلى علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحفية روز اليوسف.