حظك اليوم برج الدلو الاثنين 29-8-2022 عاطفيا ومهنيا

على الرغم من أن أنثى برج الدلو من الشخصيات الهادئة والتي تعتمد على ذاتها بشكل كبير، إلا أنها تحب أن تدلل من وقت لآخر، كما أنها تميل للتحدث مع شريك حياتها لساعات طويلة دون ملل، فهي أم رائعة قادرة على تحمل المسؤولية.

وفي التقرير القادم، يقدم موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج الدلو، نقدم حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الدلو اليوم، الوضع الفلكي يساعدك اليوم على تنمية معلوماتك وتحقيق تطور، وتقوم بواجبك على أكمل وجه، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: القمر في منزل الحظ واليوم سيكون الوقت رائعا للخروج أو للسفر ولا شيء يقيدك.

مشاهير برج الدلو

من أبرز مشاهير برج الدلو الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.