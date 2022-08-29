سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022 في البنوك المصرية

شهد سعر الدرهم الإماراتي ارتفاعًا في البنوك المصرية بقيمة قرش واحد خلال نهاية التعاملات اليومية، اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022، كما ارتفع سعره في البورصات العالمية بنسبة 0.01% خلال التداولات، وفق تقارير مزود البيانات الاقتصادية «تريدينج إيكونوميكس».

أبو ظبي الإسلامي الأعلى سعرا للدرهم الإماراتي

وقالت التقارير الخاصة بأسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر على مواقعها الإلكترونية، إن سعر الدرهم الإماراتي ارتفع في عدد من البنوك خلال نهاية تداولات اليوم بينما استقر في بنوك أخرى، حيث جاء أعلى سعر للصرف في مصرف أبو ظبي الإسلامي بنحو 5.23 جنيه للشراء، و5.24 للبيع، بدلًا من 5.22 للشراء و5.23 للبيع خلال بداية التداول.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك

- بنك مصر: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

بنك بلوم: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

بنك المشرق: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني: 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.