سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم.. 5.22 جنيه بمصرف أبوظبي

ارتفع سعر الدرهم الإماراتي في البورصات العالمية بنسبة0.01% خلال تداولات اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022، وقال مزود البيانات الاقتصادية «تريدينج إيكونوميكس»، إن سعره وصل لأعلى معدل له في أغسطس 2003.

وأضافت التقارير أنه من المتوقع أن يتم تداول الدرهم الإماراتي عند 3.67 دولار أمريكي بنهاية هذا الربع، وعلى الصعيد المحلي استقر سعره مقابل الجنيه في عدد من البنوك بينما ارتفع في بنوك أخرى بقيمة قرش واحد.

أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وبحسب بيانات البنوك المصرية، تختلف أسعار العملات من بنك لآخر نتيجة للتغيرات السعرية بينهم ولكن الأسعار لم تختلف بشكل كبير فقد تكون الفروق بينهم لا تذكر، حيث جاء أعلى سعر صرف للدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي بنحو 5.22 جنيه للدرهم الواحد، بينما جاء أقل سعرًا في بنكي قناة السويس وكريدي أجريكول.

سعر الدرهم في البنوك العاملة في مصر

- مصرف أبو ظبي الإسلامي ADIE: شراء بـ 5.22 جنيه، وبيع بـ 5.23.

- بنك مصر: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

بنك بلوم: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

بنك المشرق: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: 5.21 جنيه للشراء، وبـ 5.23 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 5.20 جنيه للشراء، وبـ 5.23 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 5.20 جنيه للشراء، وبـ 5.23 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني: 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.