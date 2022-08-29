محافظ الإسكندرية خلال تكريم «فتاة الدليفري»: نموذج رائع لكل شاب وفتاة

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، الطالبة رحمة أمين، المعروفة إعلامياً بـ«أشهر فتاة دليفري» بالإسكندرية، وذلك لتكريمها تشجيعا وتحفيزا لحرصها على القيام بالعمل لخدمة أسرتها.

نموذج ومثال مشرف للمرأة السكندرية

وقدم المحافظ شهادة تقدير من محافظة الإسكندرية لتلك الطالبة التي اشتهرت بمسمى «فتاة الدليفري»، مؤكدًا أنها تعد نموذجا ومثالا مشرفاً للمرأة السكندرية، وأنها مثال رائع لكل شاب وفتاة.

وأضاف محافظ الإسكندرية أن المحافظة حريصة على تقديم كل الدعم والرعاية لجميع النماذج المشرفة والمضيئة بها، مؤكداً على تشجيع فتيات وشباب الإسكندرية على خوض التجارب القوية لإثبات ذاتهم.

من هي فتاة الدليفري في الإسكندرية؟

واشتهرت رحمة أمين، بمسمى «فتاة دليفري» في الإسكندرية، وذلك بعدما انتشرت صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، الأمر الذي تبعه تكريم وزير الرياضة لها ثم تكريم محافظ الإسكندرية.

وزير الرياضة يكرم «رحمة»

وجاء تكريم وزير الشباب والرياضة للطالبة رحمة أمين؛ تقديراً على حرصها على العمل للإنفاق على دراستها، واستجابة لطلبها الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان «فتاة دليفري الإسكندرية»، بشأن توفير دراجة هوائية لها للاستعانة بها في عملها في توصيل الطلبات.

وقالت «فتاة الدليفري»، الطالبة بالفرقة الثالثة في كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، لـ«الوطن»، إنها فخورة بعملها رغم إجادتها أكثر من لغة، معبرة عن ذلك بقولها «طول ما أنا راضية ربنا هيراضيني وعمره ما هيسيبني».