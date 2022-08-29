إصابة اثنين في حادث إطلاق نار بالمنطقة الخضراء وسط بغداد

أفادت شبكة «سكاي نيوز عربية»، اليوم، بسقوط مصابين اثنين من المتظاهرين بعد إصابتهما بطلقات نارية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

من جهتها دعت العمليات المشتركة المواطنين إلى الالتزام بحظر التجوال، والابتعاد عن الشائعات المغرضة، في غضون ذلك استمر خروج محتجين إلى الشارع رغم سريان حظر التجول الشامل في بغداد.

تعليق جلسات الحكومة

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إنّ تجاوز المتظاهرين على مؤسسات الدولة يعد عملاً مدانا وخارجًا عن السياقات القانونية. ودعا الصدر المتظاهرين إلى الانسحاب من المؤسسات الحكومية، ووجّه «الكاظمي» بتعليق مجلس الوزراء لجلساته إلى إشعار آخر.

دعوة إلى عدم الانجرار خلف الفتن

من جهته، دعا حيدر العبادي، رئيس ائتلاف النصر العراقي، إلى التهدئة وعدم الانجرار خلف الفتن، فيما حاصر متظاهرون محكمة ميسان جنوبي العراق، وامتدت المظاهرات إلى مدينة البصرة ومناطق أخرى، فيما أغلقت مداخل بغداد وتم تشديد إجراءات الأمن في كل المناطق.