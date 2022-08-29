«محلية النواب»: مشروع «البناء الجديد» يحافظ على المساحات الخضراء

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك استعدادات مكثفة من قبل الدولة قبل انطلاق مؤتمر المناخ cop27، والمقرر انعقاده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف أن اللجنة حرصت في دور الانعقاد الثاني على مناقشة خطة الحكومة والإجراءات التي اتخذت بشأن مواجهة التغيرات المناخية، والتي تتمثل في تساقط الأمطار الغزيرة وارتفاع نسبة أمواج البحر، ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية، وخاصة محافظتي الإسكندرية و دمياط، ومدى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ولحماية الشواطئ.

أوضح السجيني في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الاشتراطات البنائية التي يجرى العمل بها الآن صدرت بقرار وزاري، لاسيما وأن مشروع قانون البناء الجديد لم يصدر بعد من البرلمان، إذ يتضمن الحفاظ على المساحات الخضراء في المدن الجديدة للحفاظ على البيئة.

الاشتراطات البنائية المعلنة من «الإسكان»

وأشار رئيس «محلية النواب» إلى أنه وفقا للاشتراطات البنائية التي أعلنتها وزارة الإسكان يجب تحديد عدد أدوار البناء، بحيث يكون الحد الأقصى للارتفاع 5 أدوار، أي بما يعادل ارتفاع 13.5 متر، مع الالتزام بعرض لا يزيد عن عرض الشارع بحوالي مرة ونصف.

المساحات المخصصة للبناء السكني

وتابع: «تضمنت الاشتراطات البنائية الحد الأدنى لمساحة الاستعمال السكني للأراضى بنحو 200 متر، بينما يبلغ الحد الأقصى 4200 متر، مع الحرص أن لا تتعدى نسبة البناء عليها 50%، مع عدم الإخلال بالقواعد الخاصة بالجراجات، والتي تتضمن أن لا يزيد منسوب سقف البدروم عن 120 سنتيمترا، ويجرى تطبيق كود انتظار السيارات، وأن تحسب درجة الميل في مداخل ومخارج الجراجات بالتنسيق مع حد الملكية».

وأكمل: «من أهم الاشتراطات أيضا عدم السماح باستغلال قطع الأراضي التي تقع على شوارع وطرق أقل من 20 مترا في الأنشطة التجارية إلا بتصريح معتمد من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، على أن يكون الحد الأقصى لنسبة للبناء 60% فى المناطق السكنية، وذلك مع الالتزام بشروط الارتفاع وسعة البنية التحتية».

نصيب الفرد من المساحات الخضراء

جدير بالذكر، تشير الدراسات إلى أن نصيب الفرد من المساحات الخضراء في القاهرة يقدر بنحو 5.1 مترمربع، فيما يبلغ متوسط المعدل العالمي 81 متر مربع للفرد، كما أن نوعيات المناطق الخضراء، وتوزيعاتها المكانية، تختلف من منطقة إلى أخرى.