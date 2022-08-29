مشوار أخير وطعنات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سائق بدر قبل مقتله

مشهد قاسٍ وتفاصيله أشد قسوة، بدايته كانت عصر يوم 13 مارس الماضي، حينما خرج عصام الشاب الثلاثيني من منزله مودعًا أسرته الصغيرة المكونة من زوجة و3 أطفال من محافظة كفر الشيخ للعمل على «توك توك» خاص به في مدينة بدر بالقاهرة، بعدما اشتراه من خلال قرض بنكي ليعمل عليه لتوفير احتياجات منزله.

متعلق بأطفاله

ورغم اعتياد ترك أسرته وأطفاله في محافظة كفر الشيخ للعمل سائق «توك توك» في مدينة بدر بالقاهرة، إلا أنه يواجه صعوبة وألمًا يعتصر قلبه، فتعلقه بأطفاله الصغار وتعلقهم به يجعله يريد أن يبقى بجوارهم أكبر وقتًا ممكنًا، ولكن حتمية الخروج من المنزل لتوفير المال كان تجبره على تركهم ليقضي أغلب الأيام خارج المنزل، منتظرًا العودة إليهم فى الإجازة.

مكان نائي

يستقل عصام مركبته كل صباح، ويجوب مدينة بدر شرقها وغربها وجنوبها وشمالها لتوصيل الزبائن، وبينما هو يسير في إحدى شوارع المدينة وإذا بشخصين يطلبان منه الذهاب إلى مكان محدد، وعند الابتعاد عن أعين الناس، تفاجئ بأحدهما يمسك رقبته من الخلف ومحاولة شل حركته لكنه قاوم ونجح في الهروب.

طعنات

لم تستمر محاولات عصام في الهروب طويلًا عندما باغته أحدهما بسلاح أبيض وسدد له عدة طعنات، في حين أحكم الآخر قبضته عليه ليتمكن المتهم الثاني من توجيه طعنات متفرقة في جسده، ليسقط المجني عليه غارقًا في دمائه ويتمكنا من سرقة «توكتوك» والهروب.

الأسرة تروي الكواليس

أما عن أسرة الضحية كشفت كواليس الواقعة لـ «الوطن»، وأوضحت أن الخبر نزل عليهم كالصاقعة عندما أخبرهم أحد الجيران بالأمر، إذ إن «عصام» قد لقى مصرعه داخل إحدى الشوارع، وأسرع الجميع ليتفاجأوا بجثة ملقاة أرضًا والدماء حولها، ومسجي على وجهه وسرقة «توك توك» الخاص به، وتمكن رجال الشرطة من القبض على مرتكبي الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بابا فين

رحل عصام وترك خلفه طفل يبلغ من العمر 3 أشهر، وأكبرهم طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، لا يتوقفون عن السؤال عن والدهم «بابا فين، عايزين نشوف بابا»، وكلما سمعت الأم سؤالهم عن الأب تسارع الأم بالهروب من الحديث وتغيير الكلام.

ولم يغادر الحزن المنطقة منذ رحيل عصام، إذ ترك الضحية سمعة طيبة بين جيرانه نظرًا لكفاحه ومعاملته الحسنة مع الجميع، في حين لا تتوقف والدته عن البكاء وتردد «نفسي المتهمين يعدموا عشان قلبي يرتاح.. أنا بطالب بالقصاص».

محاكمة

وفي أولى جلسات محاكمة المتهمين اليوم الاثنين، أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة المتهمين بقتل سائق «توك توك» لسرقته بمدينة بدر لجلسة 24 أكتوبر لحضور محامي.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة في تلك الجريمة التي شهدتها منطقة مدينة بدر بالقاهرة، فقد كشف حسام صفوت المحامي، أنه طبقا لقانون العقوبات فإن جريمة القتل اقترنت بجريمة جنائية أخرى وهي السرقة، وتوافر ظرف اقتران القتل العمد مع جناية أخرى فإن العقوبة تكون الإعدام، وذلك خروجاً على القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات.

وأوضح حسام صفوت، في تصريحات لـ «الوطن» أن الجناية الأخرى في هذه الحالة تعتبر بمثابة ظرف مشدد لعقوبة القتل، طبقًا لما ورد بالمادة 234/2 من قانون العقوبات.