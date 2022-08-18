جهاز مدينة بدر: تنفيذ 65% من النادي الرياضي.. وطرح وحدات سكنية قريبا

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إن هناك عدد كبير من المشروعات يتم تنفيذها الآن داخل المدينة، إضافة إلى المرحلة الثانية والثالثة من مشروع «سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة»، وذلك عقب الانتهاء بنسبة 100 % من المرحلة الأولى للمشروع.

إنشاء نادي بدر الرياضي على مساحة 27 فدانًا

وأضاف«مندور» أنه يتم إنشاء نادي بدر الرياضي على مساحة 27 فدانًا بتكلفة 160 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 65%، ومن المخطط أن يضم النادي الرياضي بالمدينة «ملعب كرة قدم قانوني، مسجد، قاعة اجتماعات، 2 ملعب تنس، 2 ملعب خماسي، وجميع الأنشطة الترفيهية والرياضية».

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، فى تصريح خاص لـ «الوطن»، إلى أن هناك استعدادت لطرح عدد من الوحدات السكنية، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ضمن محور الإسكان الاجتماعي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ نحو 5548 وحدة سكنية.

الانتهاء من تنفيذ 1656 داخل مشروع «سكن مصر»

وأضاف «مندور»، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 1656 داخل مشروع «سكن مصر»، بالإضافة إلى مشروع الطريق الدائري الصناعي، الذي يربط بين الحي السابع بالمدينة والمنطقة الصناعية، وبلغت نسبة التنفيذ به 80%.

وتابع رئيس جهاز مدينة بدر، أن المرحلة الثانية من مشروع «سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة»، داخل المدينة تضم نحو 4704 وحدة سكنية، بإجمالي 196 عمارة، وبلغت نسبة إنجاز هذه المرحلة نحو 68%.

وأوضح رئيس جهاز مدينة بدر، أنه يتم العمل على تنفيذ محطة محولات كهرباء «بدر 3» لتوفير الطاقة الكهربائية، نتيجة لزيادة التنمية في مدينة بدر، وصلت نسبة تنفيذها 95%، ومن المفترض أن يتم الانتهاء منها بنهاية السنة.