انتهاء صرف مرتبات أغسطس 2022 صباح اليوم

تنتهي صباح اليوم، وزارة المالية، من صرف مرتبات شهر أغسطس 2022، للعاملين والموظفين بـ66 وزارة وهيئة، وجهة تابعة للجهاز الإداري الدولة، لليوم الخامس على التوالي، من بدء صرف المرتبات في صباح الأربعاء الماضي.

وقال الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة المالية في الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2022، إن عمليات صرف مرتبات شهر أغسطس، تحددت لتكون على مدار 5 أيام عمل، تبدأ من الأربعاء 24 أغسطس، وتنتهي صباح الثلاثاء 30 أغسطس.

عمليات صرف مرتبات أغسطس

وكانت وزارة المالية، بدأت عمليات صرف مرتبات أغسطس 2022، للعاملين والموظفين بـ33 وزارة وهيئة وجهة حكومية، صباح الأربعاء الماضي ثم صرفت مرتبات العاملين بالـ 33 وزارة وجهة المتبقية صباح يوم الخميس الماضي الموافق لـ25 أغسطس الجاري.

وحدد الكتاب الدوري لوزارة المالية، الأحد الماضي، بداية صرف مرتبات أغسطس 2022 للعاملين والموظفين بالـ66 وزارة وهيئة وجهة تابعة للجهاز الإداري للدولة، ممن لم يتمكنوا من الصرف في المواعيد المحددة، طبقا للكتاب الدوري.

مواصلة صرف المرتبات

وواصلت المالية أمس الاثنين، صرف مرتبات أغسطس لكل العاملين، وتختتم صباح اليوم، عمليات صرف المرتبات لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام.

وفي نهاية شهر يونيو الماضي، حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات ثلاثة أشهر متتالية، لأشهر يوليو وأغسطس، ثم سبتمبر المقبل، لتكون على مدار ثلاثة أيام عمل دون احتساب أيام العطلات الأسبوعية والإجازات السنوية.