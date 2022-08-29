السويد تقدم 100 مليون دولار مساعدات إلى أوكرانيا وتتعهد بدعمها

كشفت رئيس وزراء السويد، ماجدالينا أندرسون، عن نيتها تقديم 500 مليون كرونة أي ما يعادل 100 مليون دولار، كمساعدات عسكرية إضافية إلى كييف ضد موسكو في دعم أوروبي مستمر لدولة أوكرانيا في حربها مع روسيا الاتحادية.

مليار كرونة إلى أوكرانيا من قبل السويد

ونقلت وكالة أنباء «الشرق الأوسط»، تصريحات رئيس وزراء السويد التي قالتها للصحفيين بعد استقبالها وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبيا، وفقا لما ذكرته قناة «فرانس 24» القريبة من الحكومة الفرنسية والمؤيدة لأوكرانيا، وقالت أن دولتها متعهدة بتقديم حزم مساعدات إضافية تصل إلى مليار كرونة إلى أوكرانيا ستكون في شكل مساعدات عسكرية ومدنية.

بدوره، أشار وزير خارجية أوكرانيا، إلى أن السويد ستعمل على تزويد جيش بلاده بأسلحة متعددة منها مدافع «الهاوتزر»، متابعا: «ما دامت الحرب مستمرة فسوف نطلب المزيد من الأسلحة».

أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على العالم

وتدور الحرب الروسية الأوكرانية، منذ نهاية فبراير الماضي وأثر ذلك على إمدادات الطاقة والغذاء حول العالم وتطور الأمر إلى فرض عقوبات أوروبية جزئية وكلية على روسيا آخرها نية الاتحاد الأوروبي إلى ايقاف تأشيرات الدخول إليها من روسيا مع توقعات بإصدار القرار النهائي في هذا الأمر غدا أو بعد الغد في ظل اجتماع غير رسمي لممثلين عن الاتحاد.

انتقادات أوكرانية

من جانبه أوضح ميخايلو بودولاك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر: «القصف الساخر والمنهجي على إنرجودار من قبل روسيا - عرض غرضه تخويف المدنيين المحليين، وإلقاء اللوم على القوات المسلحة الأوكرانية وإخفاء القصف النووي».

وانضمت دولة السويد إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» المضاد لروسيا بعد بداية الحرب عقب أن ظلت لعقود تقف على الحياد بين أوروبا وروسيا الاتحادية.