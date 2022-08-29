الكرملين: يجب على أوكرانيا وقف التوترات في محيط زابوريجيا

وجهت الرئاسة الروسية «الكرملين» رسالة إلى أوكرانيا، مفادها أنه يجب على «كييف» وقف التوترات قرب محطة زابوريجيا النووية لأنها تهدد أوروبا، بحسب ما نقله موقع قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

قصف زابوريجيا النووية

ويشهد محيط محطة زابوريجيا التي تسيطر عليه القوات الروسية، قصفا متكررا، تبادلت فيه الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا، وهو الأمر الذي جعل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريش، يدعو إلى ضرورة نزع السلاح من محطة زابوريجيا وأن تكون بعيدة عن محيط الاشتباكات.

وفد من الوكالة الدولية لزيارة «زابوريجيا»

في الوقت نفسه، أعلن رافائيل جروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه سيتوجه اليوم وهو وفريق من الوكالة الدولية، لزيارة المحطة النووية الأوكرانية، والتأكد من عدم تضررها نتيجة القصف المتكرر في محيطها.