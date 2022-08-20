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وزير الزراعة يتفقد حقلا إرشاديا للأرز الجديد «سوبر 300» بالغربية

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محمد أبوعمرة
05:13 م | السبت 20 أغسطس 2022
وزير الزراعة خلال زيارته للحقل

وزير الزراعة خلال زيارته للحقل

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الحقل الإرشادي بمحافظة الغربية لصنف الأرز الجديد سخا سوبر 300.

ورافق الوزير خلال جولته، محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور رضا محمد علي مدير معهد المحاصيل الحقلية، والدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة في الغربية، والدكتور حمدي الموافي مدير المشروع القومي لتطوير الأرز الهجين والسوبر.

115 يوما فترة نمو أرز سخا سوبر 300

وقال القصير، إن صنف الأرز الجديد سخا سوبر 300 عالي الإنتاجية متحمل للملوحة وقصير العمر، إذ أن فترة نموه 115 يوما، ويحتاج إلى الري كل 8 أيام ونسبة استهلاكه للمياه أقل من 4000 متر مكعب، وبالتالي يصبح مثل أي محصول آخر في استخدام المياه.

حصاد الأرز 

وأكد القصير على الباحثين أهمية حضوره يوم حصاد المحصول؛ لتقييم التجربة على الطبيعة، والتوسع فيها مستقبلا.

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