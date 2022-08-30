«الخدمات الحكومية»: مزاد علني لبيع سيارات وموتوسيكلات اليوم

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية صباح اليوم، جلسة مزاد علني بمقر نادي الجيزة الرياضي لبيع سيارات وموتوسيكلات، من ماركات وطرازات مختلفة من مصادرات ومضبوطات لجهات حكومية تابعة لمحافظة الدقهلية، وتصل قيمة كراسة الشروط إلى 400 جنيه، وقيمة التأمين المؤقت 10 آلاف جنيه.

وكشفت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، مواقع التواصل الاجتماعي، أنها ستنظم جلسة مزاد علني صباح اليوم، لبيع سيارات وموتوسيكلات بالمزاد العلني.

وأكدت «الخدمات الحكومية» عبر موقعها الرسمي، أن البضائع المدرجة للبيع بجلسة المزاد العلني اليوم، من مصادرات ومضبوطات لجهات حكومية بمراكز دكرنس وشربين والجمالية، التابعة لمحافظة الدقهلية.

اقتناء كراسة المزاد شرط أساسي للمشاركة

شددت «الخدمات الحكومية»، على ضرورة شراء كراسة الشروط الخاصة بجلسة مزاد الغد، التي لا تزيد قيمتها عن الـ400 جنيه، باعتبارها أحد الشروط الأساسية لدخول قاعة المزاد والمشاركة به، وضرورة إبراز كراسة الشروط عند دخول قاعة المزاد العلني.

وأكدت ضرورة سداد قيمة التأمين المؤقت، التي تصل قيمته إلى 10 آلاف جنيه، وتسليم إيصال السداد إلى مسؤولي ومنظمي المزاد العلني قبل دخول القاعة، على أن يسترد صاحب التأمين المؤقت بعد انتهاء فعاليات المزاد العلني في حالة عدم الرسو، بينما يتم تعلية المبلغ ليعادل نحو 30% من إجمالي قيمة المزاد في حالة الرسو، على أن تستكمل باقي القيمة بـ70%، في غضون أسبوعين بعد انقضاء فعاليات المزاد العلني.

المعاينة أساس البيع

وشددت «الخدمات الحكومية»، على ضرورة معاينة السيارات والموتوسيكلات قبل المشاركة في جلسة المزاد العلني، على أساس أن المعاينة أساس البيع، مع السماح باصطحاب بعض أصحاب الخبرة الفنية للمعاينة.