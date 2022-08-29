أنصار مقتدى الصدر يغلقون مداخل ميناء «أم قصر» بالعراق

أفادت وكالة «رويترز» للأنباء، بأنّ أنصار مقتدى الصدر أغلقوا مداخل ميناء أم قصر جنوبي العراق.

من جهتها، دعت السفارة البريطانية في بغداد، العراقيين للحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم جر البلاد نحو العنف، كما دعا الإطار التنسيقي في العراق التيار الصدري إلى الحوار، وفق ما نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

حظر التجوال في العراق

بدورها، دعت العمليات المشتركة المواطنين إلى الالتزام بحظر التجوال، والابتعاد عن الشائعات المغرضة، في غضون ذلك استمر خروج محتجين إلى الشارع رغم سريان حظر التجول الشامل في بغداد.

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إنّ تجاوز المتظاهرين على مؤسسات الدولة يعد عملاً مدانًا وخارجًا عن السياقات القانونية.

ودعا الصدر المتظاهرين إلى الانسحاب من المؤسسات الحكومية، ووجّه «الكاظمي» بتعليق مجلس الوزراء لجلساته إلى إشعار آخر.