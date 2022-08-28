حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 28-8-2022 عاطفيا ومهنيا

أخبار هامة ينتظرها الكثيرون وأخرى ليست سارة على صعيد العمل أو مع الشريك في الأيام الأخيرة من شهر أغسطس، وذلك وفق ما كشفته خبيرة الأبراج عبير فؤاد في إطار توقعاتها وحظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، إذ يفضل البعض الاطلاع على حظك اليوم في بداية يومه، لمتابعة التغيرات التي تطرأ على الأبراج، نتيجة حركة الكواكب والنجوم.

واليوم الأحد الموافق 28 أغسطس الجاري، تقدم «الوطن»، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج السماوية الـ12، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 28-8-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع نبتون في منزلي الصحة، ومن المهم اليوم أن تنظم أفكارك وجهودك، ويجب أن تعتني بصحتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 28-8-2022 على الصعيد العاطفي

قد تشعر اليوم بالتشوش وعليك أن تتأنى في أقوالك مع من حولك.

حظك اليوم برج الثور 28-8-2022 على الصعيد المهني

اليوم برج الثور تصبو إلى الكمال مما يدفعك لإيجاد حلولًا مبتكرة لكل مشكلة في طريقك.

حظك اليوم برج الثور 28-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب، لذا أنت على موعد اليوم مع السعادة والحب.

حظك اليوم برج الجوزاء 28-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك يدفعك اليوم للتركيز على إصلاح أمورك، وعليك أن تتحمل مسئولياتك عن طيب خاطر.

حظك اليوم برج الجوزاء 28-8-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بالنظر للمستقبل وعدم الالتفات للماضي.

حظك اليوم برج السرطان 28-8-2022 على الصعيد المهني

يمدك الفلك بالقدرة على الإقناع وعليك اليوم أن تنتهز الفرص، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 28-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يجعلك تبدو اليوم بكامل لياقتك وتسطع بالأفكار والنشاط.

حظك اليوم برج الأسد 28-8-2022 على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تنظم أفكارك وتراجع جيدا خطواتك وحساباتك ومصروفاتك والتزاماتك المالية.

حظك اليوم برج الأسد 28-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني، وعليك أن تهتم بضبط حركتك وكلماتك كي لا تقع في أخطاء.

حظك اليوم برج العذراء 28-8-2022 على الصعيد المهني

اليوم تستطيع أن تعالج المشاكل الصغيرة أولًا بأول، وتجد حلولًا ناجحة، فقط مواليد العشرية الثالثة انتبهوا لحقوقكم.

حظك اليوم برج العذراء 28-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك اليوم تألقًا وسحرًا وجاذبية.

حظك اليوم برج الميزان 28-8-2022 على الصعيد المهني

تنافر القمر مع نبتون في منزلي الصحة، يطالبك اليوم أن تهتم بصحتك وتنظم جهودك ولا تبددها فيما لا طائل من ورائه، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 28-8-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك ألا تتكلم اليوم عن حياتك الشخصية وأن تحافظ على الكتمان وابتعد عن الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج العقرب 28-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يدفعك نحو المضي بثقة وجرأة، وقد يدفعك الفضول لبحث أمرًا ما، وتتخذ قرارات صائبة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 28-8-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل الأصدقاء تدفعك نحو الاهتمام بمبدأ التكافل والتضامن مع الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج القوس 28-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد تعيش اليوم فترة دقيقة تتطلب منك التصرف بحكمة وعناية.

حظك اليوم برج القوس 28-8-2022 على الصعيد العاطفي

حاول اليوم أن ترى الإيجابيات فيمن حولك مثلما ترى السلبيات.

حظك اليوم برج الجدي 28-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك تكسب التقدير، وقد تحقق أرباحًا، والوقت مناسبًت للترتيب لسفر أو رحلة.

حظك اليوم برج الجدي 28-8-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تساعدك الأفلاك على تحقيق تفاهم مع من حولك وتحركهم بذكاء.

حظك اليوم برج الدلو 28-8-2022 على الصعيد المهني

تنافر القمر ونبتون في منزلي المال قد يصيبك بالتشوش.. كن حذرا في إدارتك لأعمالك وللنواحي المادية وتجنب التسرّع.

حظك اليوم برج الدلو 28-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على الاقتراب ممن تحب وقد تطمئنك معلومات.

حظك اليوم برج الحوت 28-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. انتبه لحماية حقوقك وحاول أن تبقى هادئا إذا حدث ما يعكر صفو مزاجك.

حظك اليوم برج الحوت 28-8-2022 على الصعيد العاطفي

احترس اليوم لأن علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك تحتاج منك لتفهم وعناية جادة.