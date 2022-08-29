أحمد عصر يكتب: محكى القلعة.. حين يلتقي البسطاء بـ«نجوم الشباك»

خمسينية هي.. لم تذهب إلى حفل غنائي يومًا، فرغم عشقها لنجوم الغناء في جيلها، إلا أن ميزانية أسرتها لم تكن تتحمل بضعة مئات من الجنيهات لحضور حفل فنانها المفضل.

موهومة بـ«أمير الغناء العربي» هاني شاكر، فصنعت له ألبومًا كبيرًا من الصور وقصاصات الصحف التي تحمل اسمه وكلمات أغانيه المفضلة لديها، ليصاحبها هذا الألبوم على مدار عقود من الزمان ظهرت عليه.

لم تصدق السيدة أذنيها عندما سمعت عن «حفل كبير للفنان هاني شاكر بسعر تذكرة 20 جنيها فقط!».. ضمن مهرجان يطلق عليه «محكى القلعة»، ورغم أن هذه هي الدورة الـ30 للمهرجان، إلا أن هذه كانت المرة الأولى التي تسمع عنه.

هذا المبلغ الزهيد كان يتناسب هذه المرة مع ميزانية أسرتها، فأحضرت تذكرتها، وارتدت «عباءتها السوداء»، والتقطت بيديها «ألبوم الصور»، وانطلقت إلى «القلعة» قبل بداية الحفل بأكثر من 6 ساعات أهلتها لأن تكون في الصفوف الأولى، مباشرة خلف مقاعد الـ«VIP».

بعد ساعات طويلة من الانتظار ظهر نجمها المفضل على المسرح.. 90 دقيقة من الغناء المتواصل حاولت فيها أن ترسل إليه ألبوم صوره الذي أعدته له، إلا أن محاولاتها كلها باءت بالفشل، فقررت أن تستمتع فقط بهذه المجموعة الكبيرة من الأغاني، التي حفظتها عن ظهر قلب.

كانت تُكمل كل جملة وكأنه يحدثها هي لا أحد غيرها، تفرح معه في أغاني «الفرح»، ويسيطر على نبرة صوتها الحزن في أغانيه «الحزينة»، فكانت وسط الحضور مميزة، وما أن بدأ «شاكر» في أغنيته «غلطة وندمان عليها»، حتى تفاعلت معها بصورة مختلفة تمامًا.

فكأن «الندم» حقيقي، وكأن «أمير الغناء العربي» يشكو لها حبيبته، فاستمعت إليه بتركيز تام، وما أن انتهى حتى تنهدت بصوت مسموع، معقبة عليها بصوت هادئ: «إلهي ما تندم أبدا يا حبيبي».