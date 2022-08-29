الجمهور يشيد بمهرجان محكى القلعة: أجواء رائعة وسعر التذكرة في المتناول

باقة متنوعة من الأمسيات والحفلات الغنائية حتى نهاية الشهر الجاري الموافق الأربعاء 31 أغسطس، وتُقام الحفلات على مسرح صلاح الدين بمهرجان محكى القلعة، وبدأت أمسية الأمس على أنغام ريكورد مدحت ممدوح.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مدحت ممدوح عازف الريكورد يبهر الحمهور في محكى القلعة»، وأشاد الجمهور بمهرجان محكى القلعة وما قدمه مدحت ممدوح.

إشادات الحضور

وقال أحد الحضور: «الأجواء هنا رائعة، أحب أجواء القلعة، كل شيء هنا رائع، وسعر التذكرة مناسب ويمكن للجميع الحضور، والأجواء مختلفة عن أي حفل في مصر»، وأضاف آخر: «أنا مواظف على حفلات القلعة كل سنة، وأحضر أكثر من حفلة، وهذا الأمر شيء رائع من وزارة الثقافة وبخاصة أن سعر التذكرة مناسب جدا، أحضر هنا مع أصدقائي وأصحابي».

وقالت إحدى الحضور، إنها تحب الأغاني القديمة وتفضلها على الأغاني الجديدة: «أنا النهاردة معرفش مين موجود، بس اللي موجود هتفرج عليه واسمعه».

طرب أصيل ونغم شرقي في مهرجان القلعة

ولا تخلو الحفلات المصرية من الطرب الأصيل والنغم الشرقي الحاضن لكل اللهجات العربية وموسيقاها، ويقام المهرجان وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وتُقام الأمسيات الطربية من داخل قلعة صلاح الدين، أما عن أسعار التذاكر فهي في متناول المواطن البسيط لينعم ويتغنى بالموسيقى الشرقية الساحرة.