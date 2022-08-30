تفاصيل حفل إعلان الفائزين بـ«دوري التميز» النسخة الرابعة 2022

تنظم وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، مساء اليوم، احتفالية كبرى بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإعلان الفائزين بلقب «دوري التميز»، الذي نفذته الوزارة، من خلال الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، في نسخته الرابعة للعام المالي 2021 -2022، الذي يأتي في ضوء سياسة الحكومة، نحو تطوير الجهاز الإداري بالدولة، في سياق تطوير العمل المؤسسي، وسعياً نحو خلق بيئة عمل مُحفِزة، تماشيا مع رؤية مصر 2030، وبما يُحقق أهداف التنمية المستدامة.

تكريم أفضل 6 إدارات مركزية

يكرم وزير الشباب والرياضة خلال الاحتفالية، الفائزين بدوري التميز، من العاملين بديوان عام الوزارة، ومن مديريات الشباب والرياضة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، إذ من المقرر تكريم أفضل 6 إدارات مركزية، وأفضل مدير عام بكل إدارة مركزية، وأفضل مجموعة من الموظفين، وأفضل موظف من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، وأفضل خدمات معاونة، وأفضل منشآت شبابية ورياضية تابعة للوزارة، وذلك على مستوى ديوان عام الوزارة.

وعلى صعيد مديريات الشباب والرياضة بمختلف المحافظات، سيتم تكريم أفضل 6 مديريات شباب ورياضة على مستوى الجمهورية، وأفضل إدارة فرعية بكل مديرية، وأفضل إدارة نشاط بكل مديرية، بالإضافة إلى أفضل مركز شباب «مدينة»، وأفضل مركز شباب «قرية» بكل مديرية، وأفضل ثلاث مبادرات على مستوى الجمهورية.

إنجازات مديريات الشباب والرياضة

كما تتضمن الاحتفالية، عرضا من الدكتورة ياسمين عراقي- رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية، توضح فيه إنجازات وزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2021- 2022، وأبرز إنجازات مديريات الشباب والرياضة، ونبذة عن دوري التميز، ومستويات ومعايير التقييم، ومستهدفات الوزارة خلال الفترة المقبلة، بشأن تطوير العمل، وتقويم الأداء وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

دوري التميز تقليد سنوي تشجيعا لروح التنافس بين العاملين

وقال الدكتور أشرف صبحي، إن دورى التميز أصبح تقليدا سنويا تدعمه الوزارة، وتحرص على تنفيذه عاما تلو الآخر، تشجيعا لروح التنافس بين العاملين بمختلف الإدارات المركزية بالوزارة، ومديريات الشباب والرياضة ومراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن هذا التقليد، يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وخلق بيئة عمل تُحفز على الإبداع، في ضوء سياسة الحكومة المصرية لتطوير الجهاز الإداري بالدولة.

وأوضح الوزير في تصريحات لـ«الوطن»، أن دوري التميز يرتكز بالأساس على تقييم الأداء داخل بيئة العمل، سعيا نحو تطوير ورفع كفاءة الأداء بشكل مستمر، وتقديم كل ما هو جديد من مشروعات وبرامج وأنشطة، تتوائم ومتطلبات النشء والشباب، مضيفا أنه يُشجع العاملين على الإبداع والابتكار، على صعيد طرح مبادرات ومشروعات جديدة متكاملة الأهداف والرؤي، متضمنة آليات التنفيذ، بحيث يتم دراستها بشكل وافٍ، تمهيدا لتنفيذها على أرض الواقع.